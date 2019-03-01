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    Події в Україні

    Бойовики вночі обстріляли селище Троїцьке (фото)

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    <span>Обстріл вівся зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ &laquo;ЛНР&raquo;)</span><br /><br /><br /> - Бойовики вночі обстріляли селище Троїцьке (фото)
    Обстріл вівся зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР»)


    Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області

    Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса

    На Луганщині бойовики в ніч на 1 березня обстріляли мирне селище Троїцьке. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    «Зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР»), порушуючи Мінські угоди, бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса», - зазначили в поліції.

    Повідомляється, що також по вул. Красна пошкоджено опору ЛЕП та електричні дроти, внаслідок чого мешканці вулиць Щорса та Красна залишились без електропостачання.

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    «Інформації щодо жертв та постраждалих серед мирного населення не надходило. На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції», - говориться у повідомленні.

    Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України «Терористичний акт».

    Нагадаємо, у четвер, 28 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ . При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник застосував 16 разів, витративши 143 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм.


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