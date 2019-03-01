Бойовики вночі обстріляли селище Троїцьке (фото)



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Обстріл вівся зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР»)





Фото: Відділ комунікації поліції Луганської області

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса

На Луганщині бойовики в ніч на 1 березня обстріляли мирне селище Троїцьке. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

«Зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР»), порушуючи Мінські угоди, бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли с. Троїцьке Попаснянського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки мешканців по вул. Щорса», - зазначили в поліції.



Повідомляється, що також по вул. Красна пошкоджено опору ЛЕП та електричні дроти, внаслідок чого мешканці вулиць Щорса та Красна залишились без електропостачання.

«Інформації щодо жертв та постраждалих серед мирного населення не надходило. На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції», - говориться у повідомленні.



Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України «Терористичний акт».

Нагадаємо, у четвер, 28 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ . При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник застосував 16 разів, витративши 143 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм.