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    Події в Україні

    Бойовики змусили пенсіонера з Донецька йти через заміноване поле

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    Пенсіонер не постраждав - Бойовики змусили пенсіонера з Донецька йти через заміноване поле
    Пенсіонер не постраждав

    Окупанти хотіли, що літній чоловік виявив системи вогневих позицій на українських опорних пунктах

    Російсько-окупаційні військана Донбасі змусили мирного жителя йти замінованою територією.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    «13 липня увечері громадянин України, житель Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх указівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах», - розповіли у пресцентрі.

    Зазначається, що пенсіонер не постраждав і був допущений на підконтрольну українським військовослужбовцям позицію.

    У штабі Об'єднаних сил назвали даний інцидент черговим доказом того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення.

    Нагадаємо, у травні на Донбасі підрозділ російських військових підірвався на своєму ж мінному полі.

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