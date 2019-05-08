На Донбасі підрозділ російських військових підірвався на своєму ж мінному полі, - розвідка



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За даними розвідки Міноборони, російське командування розповсюджує інформацію, що цей підрозділ не підірвався на мінах, а потрапив під обстріл противника

Підрозділ російських військовослужбовців підірвався на власному мінному полі в зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Про це на повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

За даними військової розвідки, російсько-окупаційні війська почали активно встановлювати на передових позиціях заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

«Підрозділ окупаційних військ під час висунення в пішому порядку в район виконання бойових завдань зайшов на власне мінне поле й отримав втрати вбитими і пораненими», - йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих окупантів поки не з’ясована.

Водночас, за даними української військової розвідки, російське командування розповсюджує інформацію, що цей підрозділ не підірвався на мінах, а потрапив під обстріл противника.

Як повідомлялось напередодні, на окуповану частину Донецької і Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання «особливих» завдань на лінії зіткнення. За даними розвідки, поряд з завданням втрат особовому складу Об’єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

Нагадаємо, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.