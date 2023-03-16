Британська розвідка пояснила, завдяки чому зупинився наступ росіян у Вугледарі

За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися

ЗСУ запускають міни позаду наступальних російських підрозділів, викликаючи безлад

Російській наступ у Вугледарі Донецької області пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

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Зазначається, що одним із факторів великих втрат Росії на цьому напрямку стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (РААМ). Так, RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км.

За даними міноборони Британії, у деяких випадках Україна запускала міни позаду наступальних російських підрозділів, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти. «За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців», - сказано у зведенні.

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Так, єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили ПВК «Вагнера», які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями «Вагнера»», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.