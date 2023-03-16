ЗСУ фіксують нетипову активність російських кораблів у Чорному морі

Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії

Сьогодні, 16 березня, у Чорному морі зафіксована нетипова активність росіян, загалом ворог вивів 20 кораблів, з яких чотири ракетоносії і багато допоміжного флоту. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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«Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені по запуску», – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що серед загального складу багато допоміжного флоту. «Вони намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас», – сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, триває 386-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.