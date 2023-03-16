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Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW
Українські сили отримають великі можливості для повернення ініціативи на полі бою
фото з відкритих джерел

Спроби «Вагнера» захопити Бахмут зазнали провалу

Темпи російського наступу в Україні сповільнилися порівняно з попередніми тижнями, а сили ПВК «Вагнер», які намагаються захопити місто Бахмут у Донецькій області, близькі до кульмінації, тобто ослаблення атакуючих можливостей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на дані офіційного представника української армії полковника Олексія Дмитрашковського, за словами якого зараз армія РФ щодня проводить від 20 до 29 наземних атак, тоді як раніше їхня кількість становила від 90 до 100. Дмитрашковський пояснює це значними втратами в живій силі і обладнанні, які зазнали російські сили.

Ці висновки відповідають загальним оцінкам ISW щодо темпу російських дій по всьому фронту в Україні, йдеться у зведенні.

На думку ISW, російський наступ у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вже її не досягло, хоча Росія направила на лінію Сватово-Кременна частини щонайменше трьох дивізій. «За останній тиждень російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів по всій лінії фронту в Луганській області, а українські сили, ймовірно, змогли зробити контратаки та повернути територію», - зазначають американські аналітики.

ISW пише, що на найгарячішій ділянці фронту, на околицях Бахмута, сили ПВК «Вагнер», ймовірно, також наближаються до кульмінації. У своєму зведенні інститут цитує українські військові джерела, які зазначають зниження кількості атак у районі цього населеного пункту в останні кілька днів.

ISW наголошує, що «російським силам із високим ступенем ймовірності доведеться направити в цей район значні резерви, щоб уникнути такої кульмінації». І зазначає, що армія РФ може виявитися на це здатна, оскільки ISW фіксував у Бахмуті і біля нього частини повітряно-десантних військ, які «зараз не беруть надто активну участь у бойових діях».

Росіяни також можуть направити під Бахмут інші частини регулярної армії, оскільки одного лише наступу ПВК «Вагнер» для захоплення міста недостатньо.

«На цьому театрі бойових дій російські сили не ведуть активних чи успішних наступальних дій в інших районах, і в міру того, як темп операцій на критичних секторах фронту сповільнюється, українські сили, ймовірно, отримають великі можливості для повернення ініціативи», вважають експерти.

Ключові висновки ISW:

  • Повідомляється, що міжнародні журналісти отримали довгостроковий стратегічний документ Кремля щодо дестабілізації та реінтеграції Молдови у сферу впливу Росії до 2030 року.
  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин прокоментував повідомлення про звільнення командувача ВДВ РФ Михайла Теплінського, що, ймовірно, виявило приналежність Теплінського до Вагнера.
  • 14 березня Держдума Росії ухвалила закон про покарання за «дискредитацію» всіх учасників «спецоперації» в Україні з метою виховання самоцензури в російському суспільстві.
  • Постійні спроби Росії зобразити війну в Україні як екзистенційну для внутрішньої безпеки Росії шляхом встановлення додаткових установок протиповітряної оборони в районах, де ніколи не відбуватимуться військові дії, як повідомляється, викликають внутрішню негативну реакцію.
  • Президент Росії Володимир Путін використав свою зустріч з генеральною прокуратурою Росії 15 березня, щоб продовжити зміцнювати свою репутацію ефективного лідера військового часу.
  • 15 березня Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у Москві.
  • Російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового та здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували просування в районі Бахмута та вели наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російський блогер заявив, що українські війська намагалися провести наступальні дії через Каховське водосховище в Херсонській області.
  • Як повідомлялося, Кремль доручив міністерству оборони Росії з 1 квітня набрати 400 тисяч військовослужбовців за контрактом.
  • У Мелітополі Запорізької області українські партизани знищили російського колабораціоніста під час обстрілу з СВУ.
Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW фото 1

Нагадаємо, за даними Великої Британії, з травня 2022 року до сьогодні в боях за Бахмут російська регулярна армія та ПВК «Вагнер» втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна наступ

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