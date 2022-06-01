Чи відправлять США в Україну морських піхотинців? Держдеп дав відповідь

Американські чиновники обмірковують плани відправити морських піхотинців до Києва для охорони посольства

Рішення про повернення американських військових в Україну з метою охорони посольства США в Києві не ухвалено і наразі морських піхотинців, які зазвичай здійснюють охорону диппредставництв США за кордоном, в українській столиці немає. Про це в коментарі «Голосу Америки» повідомив Державний департамент США.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що американські чиновники обмірковують плани відправити морських піхотинців до Києва для охорони посольства, але це є делікатним завданням, бо фізична присутність американського спецпідрозділу в Києві може бути розцінена Росію як ескалація.

Нагадаємо, 18 травня Посольство США в Україні офіційно відновило свою роботу у приміщенні в Києві, піднявши над комплексом американський прапор.

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва в кінці травня.

Посольство США перемістило свою роботу до Варшави за кілька днів до початку російського вторгнення 24 лютого, а на початку березня переїхало до Львова.

Наразі, пояснили «Голосу Америки» у Держдепі, посольство працює в обмеженому режимі і у Києві перебуває невеликий контингент особового складу, включно із послом та громадянами України, що працюють в посольстві. Останні повертаються на роботу за визначеним графіком, виходячи із міркувань власної безпеки та безпеки їхніх родин. «Частина місцевих працівників залучена до військової служби, а інші продовжуватимуть працювати дистанційно», - повідомив Держдеп.

Також команда посольства тісно співпрацює із Міністерством оборони України щодо безпеки роботи посольства в Києві.

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