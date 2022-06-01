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    Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню

    США нададуть Україні новий пакет військової допомоги - Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню
    США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
    фото: News.com

    До нового пакету військової допомоги США увійшли ракетні системи великої дальності та інша великокаліберна зброя

    Сполучені Штати Америки таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню Himars. Цю інформацію офіційно підтвердив президент США Джозеф Байден.

    «Народ України продовжує надихати світ своєю мужністю та рішучістю, відважно борючись за захист своєї країни та демократії від російської агресії. Сполучені Штати будуть підтримувати наших українських партнерів і продовжувати надавати Україні озброєння та обладнання для захисту», – йдеться у заяві.

    Байден підтвердив, що новий пакет військової допомоги включає в себе РСЗВ Himars із бойовими боєприпасами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Зазначалось, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів(49 миль).

    Додамо, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

    29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден зброя війна Україна Пентагон озброєння окупація #stoprussia
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    Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню