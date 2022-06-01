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    Політика

    США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що передадуть

    США продовжує надавати Україні сучасне озброєння - США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що передадуть
    США продовжує надавати Україні сучасне озброєння
    фото з відкритих джерел

    До нового пакету військової допомоги США увійшли ракетні системи великої дальності та інша великокаліберна зброя

    Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу.

    До нового пакету військової допомоги увійшли ракетні системи великої дальності та інша великокаліберна зброя.

    При цьому на брифінгу Блінкен заявив, що Україна дала гарантії США у тому, що не використовуватиме систему озброєння великої дальності проти цілей на території Росії.

    Блінкен не назвав точного розміру, проте американські ЗМІ повідомляли, що сума нової зброї, яку отримає Україна оцінюється в 700 млн доларів.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів(49 миль).

    Президент Джозеф Байден заявляв, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.

    Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

    29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що передадуть