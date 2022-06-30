Дніпропетровщина: окупанти знищили склад з зерном

Рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду

У приміщенні було 40 тонн зерна

Противник продовжує тероризувати міста та села Дніпропетровщини. Зокрема, сьогодні ворог обстріляв склад з зерном в Криворізькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

На ранок рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, що 28 червня ворог здійснив масову ракетну атаку на Дніпропетровщину. Було випущено шість ракет. У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство.

До слова, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.



