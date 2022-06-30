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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: окупанти знищили склад з зерном

    Рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду - Дніпропетровщина: окупанти знищили склад з зерном
    Рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    У приміщенні було 40 тонн зерна

    Противник продовжує тероризувати міста та села Дніпропетровщини. Зокрема, сьогодні ворог обстріляв склад з зерном в Криворізькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

    «У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

    На ранок рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

    У інших районах області на цю хвилину спокійно.

    Нагадаємо, що 28 червня ворог здійснив масову ракетну атаку на Дніпропетровщину. Було випущено шість ракет. У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство.

    До слова, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: окупанти знищили склад з зерном