Дніпропетровщина: окупанти знищили склад з зерном
У приміщенні було 40 тонн зерна
Противник продовжує тероризувати міста та села Дніпропетровщини. Зокрема, сьогодні ворог обстріляв склад з зерном в Криворізькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.
«У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.
На ранок рашисти кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.
У інших районах області на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, що 28 червня ворог здійснив масову ракетну атаку на Дніпропетровщину. Було випущено шість ракет. У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство.
До слова, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.