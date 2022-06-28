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    Події в Україні

    Ракетна атака на Дніпропетровщину: ОВА повідомила деталі

    Ракетна атака на Дніпропетровщину: ОВА повідомила деталі
    фото ілюстративне

    У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство

    Сьогодні ворог здійснив масову ракетну атаку на Дніпропетровщину. Було випущено шість ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «Масова ворожа атака по Дніпропетровщині. Шість ракет!!! Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом.

    У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія», – повідомив Резніченко.

    Він також додав, що на місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей.

    У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

    Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ракет рашисти випустили по Дніпру.

    Нагадаємо, як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, російські ракети влучили в СТО. Також сьогодні під час повітряної тривоги стало відомо, що у Дніпрі лунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові рятувальники Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко інфраструктура окупація час #stoprussia
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    Ракетна атака на Дніпропетровщину: ОВА повідомила деталі