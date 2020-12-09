До кінця року підприємцям виплатять по 8 тисяч грн компенсацій за карантин

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною радою, вже підписані президентом

Виплати планується здійснити до кінця 2020 року

Кабінет міністрів ухвалить рішення про компенсації підприємцям за втрати через посилення карантинних заходів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною радою, вже підписані президентом та набирають чинності.

«Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу та людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень», – сказав він.

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

адреса місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статтею 2 закону, що здійснюється шляхом проставлення відповідної позначки заявником;

номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні Covid-19.

Також Кабінет міністрів підготував проєкт постанови про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи внаслідок посилення карантину.

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