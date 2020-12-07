Уряд підготував порядок виплати ФОПам по 8 тисяч гривень

Заяву на отримання допомоги потрібно подати до 21 грудня

Проєкт постанови направлений на погодження профспілок

Кабінет міністрів підготував проєкт постанови про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи внаслідок посилення карантину. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Зазначається, що проєкт постанови направлений на погодження профспілок.

«Одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених з метою запобігання Сovid-19 та фізичним особам – підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена та яка відповідає Переліку основних видів економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету міністрів», – йдеться у постанові.

Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється на підставі заяви, поданої застрахованою особою до 21 грудня 2020 року включно.

Ідентифікація застрахованої особи здійснюється шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», у тому числі з використанням мобільного додатка «Дія».

У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;

адреса місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статті 2 закону, що здійснюється шляхом проставлення відповідної позначки заявником;

номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги - за стандартом IBAN.

Нагадаємо, Зеленський ініціював законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Окрім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізичних осіб, зокрема самозайнятих. У документі також міститься ініціатива про списання пені та штрафів у разі самостійної оплати платником податків за основним платежем упродовж шести місяців після набуття законом чинності.