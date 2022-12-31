До України повернули пса з «Азовсталі», який нібито був у Кадирова

Пес був евакуйований з «Азовсталі» разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії

Сьогодні, 31 грудня, із російського полону разом із українськими воїнами також повернувся пес з «Азовсталі», якого начебто подарували голові Чечні Рамзану Кадирову. Про це повідомили у Координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими.

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«...додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів – собаку породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з «Азовсталі» разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії», – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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У червні російські ЗМІ повідомляли, що один із російських волонтерів начебто передав голові Чечні Рамзану Кадирову пітбуля із заводу «Азовсталь».

Нагадаємо, Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.