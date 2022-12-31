Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових
140 українців напередодні свят повернулися з полону
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний

Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових фото 1

«Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ», – сказано у повідомленні.

Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових фото 2

Додому повернулися 132 чоловіків та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Нагадаємо, російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією. 

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

Читайте також: Міжнародний комітет Червоних хрестиків-ноликів
Теги: добровольці обмін полоненими батьки Кирило Тимошенко солдат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупантів попереджають, що здатися в полон – єдиний шанс для них вижити
Як живуть військовополонені «ЛДНР», засуджені в Україні (відео)
29 серпня, 14:27
Червоний Хрест обіцяє забезпечувати листування військовополонених українців
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
17 листопада, 08:56
Ірина Фаріон висловилася емоційно і наразилася на критику
Ірина Фаріон та полонені азовці: деталі скандалу
22 жовтня, 15:36

Події в Україні

Влада каратиме жителів Тернопільщини за використання та продаж феєрверків
Влада каратиме жителів Тернопільщини за використання та продаж феєрверків
Наслідки терору окупантів на Новий рік. Оновлюється
Наслідки терору окупантів на Новий рік. Оновлюється
Шмигаль повідомив про стан енергосистеми після ракетної атаки
Шмигаль повідомив про стан енергосистеми після ракетної атаки
Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових
Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
В окупованому Джанкої пролунали вибухи (відео)
В окупованому Джанкої пролунали вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
17K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
15K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
12K
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
9460
У Києві ракети влучили в готель та приватний будинок, є жертви

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту