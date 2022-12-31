Великий обмін полоненими: додому повернулися 140 військових

Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний

Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Серед них – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку. 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ», – сказано у повідомленні.

Додому повернулися 132 чоловіків та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

Нагадаємо, російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією.

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У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених.