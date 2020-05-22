Доба на Донбасі: один військовий загинув, семеро отримали поранення



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм

21 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Кримського ворог відкривав вогонь зі 120 мм мінометів, а по оборонцях Трьохізбенки – з мінометів 82-го калібру.

На жаль, 21 травня внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів.

Від початку поточної доби, 22 травня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

За поточну добу, 22 травня, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, у мережі опубліковані фото з місця обстрілу вантажівки Збройних сил України у Луганській області. В результаті атаки бойовиків один український військовий загинув, ще п'ятеро отримали поранення і травми.