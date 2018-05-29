Франція поставить Україні 55 вертольотів для силовиків і рятувальників

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Вертоліт Н145 компанії Airbus Helicopters

У МВС пояснили, що це будуть вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк машин ще радянського виробництва МІ-8

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан підписали угоду про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що згідно з документом планується поповнити вертолітний парк МВС 55 надсучасними гелікоптерами компанії Airbus Helicopters.

Повідомляється, що вони будуть виконувати завдання для Державної служби із надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

«Сьогодні ми підписали Угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько 551 мільйонів євро», - заявив Аваков.

Він додав, що за умовами угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тон.

«Така техніка не випускається в Україні, а нам вона дуже потрібна. Вже в цьому році ми отримаємо перші чотири машини», - сказав міністр.

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У відомстві додали, що основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного кордону й підтримання безпеки на дорогах.

«Всі ці вертольоти організують єдину систему повітряної безпеки і будуть брати участь в санітарній авіації. При потребі будуть евакуювати хворих людей та осіб, які потрапили в надзвичайні ситуації у важкодоступних місцях», - заявив Аваков.

За його словами, в бюджеті МВС була закладена сума в один мільярд гривень на оновлення вертолітного парку, але французька сторона надала також вигідні фінансові умови, серед яких, кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.