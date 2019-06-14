Freedom House внесла окупований Крим у список місць без свободи



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Міжнародна організація Freedom House в щорічному звіті Freedom in the World 2019 віднесла окупований Крим в місця без свободи

Експерти Freedom House вважають, що в окупованому Криму порушуються політичні і громадянські права жителів Криму

Міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House внесла окупований Крим у список місць без свободи.

Про це повідомляє «Кримськотатарський ресурсний центр».

«Міжнародна організація Freedom House в щорічному звіті Freedom in the World 2019 віднесла окупований Крим в місця без свободи. Його оцінка становить вісім балів зі 100», - повідомили в «Кримськотатарському ресурсному центрі» з посиланням на офіційний сайт Freedom House.

Експерти Freedom House вважають, що в окупованому Криму порушуються політичні і громадянські права жителів Криму.

«Окупаційний уряд жорстко обмежує політичні і громадянські права, змушує замовкнути незалежні засоби масової інформації і застосовує антитерористичні та інші закони проти політичних дисидентів. Багато українців були депортовані або іншим чином були змушені покинути Крим. Члени корінної кримськотатарської меншини, багато з яких відкрито виступають проти російської окупації, піддаються особливо гострим репресіям з боку влади», - йдеться на сайті організації.

Раніше правозахисні організації закликали Зеленського захистити активістів і журналістів.