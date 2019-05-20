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    Суспільство

    Правозахисні організації закликали Зеленського захистити активістів і журналістів

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    Правозахисні організації закликали Зеленського захистити активістів і журналістів

    За останні п’ять років ми спостерігаємо певний прогрес з боку української влади стосовно деяких ключових проблем, але також стагнацію та регрес стосовно інших, - правозахисники

    Сьогодні Amnesty International, Freedom House та Human Rights Watch оприлюднили відкритий лист до президента України щодо ситуації із захистом прав людини. Про це йдеться на сайті Amnesty International.

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    У листі акцентується увага на таких аспектах як безкарність; потреба цивільного контролю над правоохоронними органами; свобода ЗМІ; становище постраждалих внаслідок конфлікту на Сході України; відповідальність за злочини, пов’язані з конфліктом.

    «За останні п’ять років ми спостерігаємо певний прогрес з боку української влади стосовно деяких ключових проблем, але також стагнацію та регрес стосовно інших. Ми пишемо цей лист на початку вашого президентства з проханням, щоб ви гарантували, що справедливість, підзвітність та дотримання прав людини стануть ключовими у вашому порядку денному, особливо у тих сферах, в яких відсутній прогрес», - зазначають правозахисники.

    «Ми закликаємо вас покласти край безкарності за злочини на ґрунті ненависті та насильницьким нападам на громадських активістів і журналістів; посилити підзвітність правоохоронних органів та служб безпеки завдяки громадському контролю; а також захистити права людей зі Сходу України, які постраждали внаслідок конфлікту, зокрема, літніх людей», - йдеться у листі.

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