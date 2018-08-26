Гібридні війська обстріляли селище Південне на Донеччині (фото)



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Осколками міни було пошкоджено фасад будинку культури

Українська сторона СЦКК заявила по фіксацію чергового порушення Мінських домовленостей та режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Відповідну заяву поширив прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За інформацією української сторони СЦКК, окупанти обстріляли з міномету калібру 120 мм житловий сектор селища Південне Бахмутського району Донецької області. Це сталося 25 серпня.

Повідомлення про обстріл надійшло о 10.00 26 серпня 2018 року. На місці події представниками СЦКК було виявлено вирву від вибуху 120 мм міни на асфальтованій проїжджій частині вулиці Островського, 1. Осколками цієї міни було пошкоджено фасад будинку культури.

Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

Боєприпасів, що не вибухнули, виявлено не було.

Вогонь вівся у напрямку Горлівка – Південне. Причому, відстань від місця влучання міни до найближчих позицій Збройних сил України становить близько 1 км. Що прямо свідчить про навмисний обстріл бойовиками мирного населення, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі сім разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.