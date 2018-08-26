Ситуація на Донбасі залишається напруженою: 33 ворожі обстріли за добу



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Українські військові

Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 25 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою.

«Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі сім разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», - повідомили у прес-центрі штабу Об’єднаних сил.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на горлівському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на донецькому напрямку – поблизу Авдіївки противник застосовував міномети.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях», - додають у штабі.

Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.

Ніч пройшла без обстрілів українських позицій з боку противника.

За даними розвідки, за минулу добу одного окупанта знищено, ще троє отримали поранення.

До слова, донецька поліція показала наслідки обстрілів селищ під Торецьком.