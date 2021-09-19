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    Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)

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    Дітям у скрині забракло повітря&nbsp; - Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)
    Дітям у скрині забракло повітря 
    Фото: Артем Кисько/Facebook

    Батьки залишили вдома 10-річну дівчинку та 7-річного хлопчика і пішли працювати на поле

    У селі Микільське Волноваського району на Донеччині зникли двоє дітей. Їхня матір звернулася до правоохоронців увечері 18 вересня. Жінка розповіла, що разом із чоловіком пішла на роботу, донька і син залишалися самі вдома. Коли ж батьки повернулися, дітей у будинку не знайшли, повідомляє поліція області.

    Правоохоронці одразу ж розпочали пошуки, опитували сусідів та мешканців села, перевіряли покинуті і нежилі будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

    Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя.

    Начальник кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько на своїй сторінці у Facebook повідомив подробиці моторошної історії. Він, зокрема, розповів, що батьки залишили вдома 10-річну дівчинку та 7-річного хлопчика і пішли працювати на поле.

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    Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)
    Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)
    Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)
    Фото: Артем Кисько/Facebook

    «Трупи дітей знайшли в будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті – асфіксія, внаслідок браку кисню», – сказано у дописі.

    У поліції додають також, що родина перебувала на обліку в соцслужбах. Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з подружжям щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов’язків.

    Поліція розглядає всі версії щодо загибелі брата та сестри. Попередня правова кваліфікація - п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Раніше лікарі з США, Великобританії, Швейцарії і Японії повідомили, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), що викликає захворювання дихальних шляхів.

    Теги: США діти вбивство Facebook поліція жінка батьки час
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    Гралися і закрилися у скрині – на Донеччині знайдено тіла двох дітей (фото)