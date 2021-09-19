Діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим вірусом, – ВВС News

Сплеск захворюваності стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені

Лікарі з США, Великобританії, Швейцарії і Японії повідомили, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), що викликає захворювання дихальних шляхів. Про це повідомляє ВВС News.

Як розповів глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження немовлят і дітей новим вірусом сталися ще у квітні, через що відділення інтенсивної терапії відразу ж виявилися переповнені.

На думку вчених, пандемія коронавірусу вплинула на поширення RSV і через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу. Сплеск захворюваності стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені. За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, у більшості дітей вірус відбувається легко – як застуда з нежитю і кашлем. Але у деяких він може викликати бронхіоліт, запалення нижніх відділів легень.

Раніше фахівці Центрів з контролю і профілактиці захворювань США повідомили, що кількість госпіталізацій дітей з Covid-19 в країні різко зросла з того часу, як «дельта»-варіанті коронавірусу став переважати, однак нове дослідження припускає: побоювання, що новий штам є більш небезпечним і викликає більш важку форму захворювання, є необґрунтованими.

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