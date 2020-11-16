Гурт «Бумбокс» прокоментував скандал з концертом у Львові

Поліція не зупиняла виступ, оскільки приїхала після проведення заходу, наголосили в групі

Гурт «Бумбокс» заперечує, що поліція зупинила концерт музикантів у клубі Malevich у Львові 13 листопада. Про це пресслужба колективу повідомила у Facebook.

Як наголосили в поліції, захід «негайно припинили», а на організатора було складено адмінпротокол. За даними ЗМІ, йшлося про гурт Бумбокс.

При цьому в музичному колективі вказали, що поліція приїхала після концерту.

«Бумбокс» дограють концерт, за п'ять хвилин до 22.00 в клубі залишається тільки технічний персонал і працівники клубу. Поліція приїжджає після концерту, все дуже коректно, організатори концерту підписують протокол, наступного тижня чекаємо розвитку подій», – йдеться в повідомленні гурту.

Музиканти зазначили, що кількість відвідувачів в концерт-холі була обмежена карантинними нормами. На вході всім вимірювали температуру і перевіряли наявність масок. Також приміщення розділили на кілька зон і кожен, у кого був квиток, мав закріплене за собою місце.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 13 листопада, на сайті поліції з'явилася інформація про те, у Львові зупинили концерт через порушення карантину. За даними правоохоронців, глядачі не дотримувалися дистанції і були без засобів індивідуального захисту.

За інформацією місцевого ЗМІ, ідеться про концерт гурту «Бумбокс», який відбувався вчора у львівському нічному клубі «Малевич».

Раніше «Главком» повідомляв, що Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.