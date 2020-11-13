У Львові оголосили робочі дні

Тепер у Львові нема вихідних

До кінця листопада заклади харчування Львова можуть працювати в суботу та неділю у звичному режимі, бо у місті тепер немає вихідних

У Львові не вводитимуть карантин вихідного дня. Виконавчий комітет мерії скасував вихідні дні для закладів харчування й спортзалів.

Про це у фейсбуці повідомив мер міста Андрій Садовий.

Мер міста розповів, що до кінця листопада заклади харчування можуть працювати в суботу та неділю у звичному режимі, бо у місті тепер немає вихідних.

«До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю», – заявив Садовий.

Міський голова додав, що якщо хтось намагатиметься заважати працювати львівським закладам харчування, потрібно показати рішення виконкому про скасування вихідних у місті та звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. У вихідні дні на гарячій лінії Львова дзвінки прийматимуть юристи мерії, які допоможуть врегулювати усі конфлікти.

Вже відомо, що й Житомир відмовився запроваджувати локдаун на вихідні.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Зокрема, це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль і Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

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