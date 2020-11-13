  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові оголосили робочі дні

    документ
    • Розсилка
    Тепер у Львові нема вихідних - У Львові оголосили робочі дні
    Тепер у Львові нема вихідних

    До кінця листопада заклади харчування Львова можуть працювати в суботу та неділю у звичному режимі, бо у місті тепер немає вихідних

    У Львові не вводитимуть карантин вихідного дня. Виконавчий комітет мерії скасував вихідні дні для закладів харчування й спортзалів. 

    Про це у фейсбуці повідомив мер міста Андрій Садовий.

    Мер міста розповів, що до кінця листопада заклади харчування можуть працювати в суботу та неділю у звичному режимі, бо у місті тепер немає вихідних.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Львові оголосили робочі дні
    У Львові оголосили робочі дні

    «До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю», – заявив Садовий. 

    Міський голова додав, що якщо хтось намагатиметься заважати працювати львівським закладам харчування, потрібно показати рішення виконкому про скасування вихідних у місті та звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. У вихідні дні на гарячій лінії Львова дзвінки прийматимуть юристи мерії, які допоможуть врегулювати усі конфлікти.

    Вже відомо, що й Житомир відмовився запроваджувати локдаун на вихідні.

    Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

    Зокрема, це ЛьвівОдеса, ЧеркасиТернопіль і КраматорськСлов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

    Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

    11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». 

    Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  

     Читайте також: 



    Теги: Кабмін вихідні торгівля бізнес Андрій Садовий Львів мер ресторан карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies