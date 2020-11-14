У Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину

Про порушення протиепідемічних заходів правоохоронці дізналися з соцмереж

У Львові правоохоронці припинили концерт, який відбувався з порушенням карантину. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що вчора, 13 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про концерт із порушенням протиепідемічних заходів в одному з львівських нічних клубів. Як виявилося, організатори заходу не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, а окремі з них перебували у нічному клубі без масок.

У зв’язку з цим, правоохоронці, які прибули на місце, негайно припинили концерт. Після цього на організатора заходу було складено адмінпротокол за статтею про порушення правил щодо карантину людей. Тепер йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

За інформацією місцевого ЗМІ, ідеться про концерт гурту «Бумбокс», який відбувався вчора у львівському нічному клубі «Малевич».

Раніше «Главком» повідомляв, що Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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