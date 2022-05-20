Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)

За попередніми даними жертв та постраждалих немає

Полум'я охопило шість гаражів

На Харківщині 20 травня в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка. Про це повідомляє пресслжба ДСНС.

«Полум'я охопило шість гаражів на площі близько 150 кв.м., у яких згоріло чотири легкових автомобілі. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:03 та повністю ліквідувати о 07:31. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.