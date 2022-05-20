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    Події в Україні

    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)

    За попередніми даними жертв та постраждалих немає - Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    За попередніми даними жертв та постраждалих немає
    фото: ДСНС

    Полум'я охопило шість гаражів

    На Харківщині 20 травня в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка. Про це повідомляє пресслжба ДСНС.

    «Полум'я охопило шість гаражів на площі близько 150 кв.м., у яких згоріло чотири легкових автомобілі. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:03 та повністю ліквідувати о 07:31. За попередніми даними жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

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    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)
    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)

    Нагадаємо, 19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Харківщина: внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі, згоріли автівки (фото)