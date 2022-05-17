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    Події в Україні

    Частині українців, яких депортували окупанти з Ізюма до РФ, вдалося вирватися

    Частині українців, яких депортували окупанти з Ізюма до РФ, вдалося вирватися
    фото з відкритих джерел

    В Ізюмі залишаються понад 15 тисяч жителів, в проханні евакуювати людей окупанти відмовляють

    Жителі Ізюма, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу. Про це в телеефірі розказав начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

    «Ми знаємо про випадки, коли людей насильно депортували, вивозили на територію РФ. Наші жителі, громадяни України перейшли кордон на КПП «Чугуновка», й після цього їх доправили у Бєлгород, пізніше вони проходили так звані фільтраційні табори, з ними спілкувалися спецслужби, вирішувалася подальша доля на території РФ. Деякі з цих людей поїхали до родичів, які у них є в Росії. Частина людей перейшла кордон з ЄС, й через Естонію, Латвію, Литву, Польщу змогла повернутися в Україну», — розказав Максим Стрельник.

    За словами Стрельника, на 16 травня в Ізюмі залишаються понад 15 тисяч жителів, в проханні евакуювати людей окупанти відмовляють.

    «Російські окупанти активізували свою радіоелектронну боротьбу, все рідше місцеві можуть додзвонитися до рідних, волонтерів, місцевої влади. У місті — гуманітарна катастрофа. Понад тиждень окупанти забороняють залишати Ізюм навіть власним транспортом. До цього така можливість була певними маршрутами. Зараз місто повністю заблоковане», — сказав Максим Стрельник.

    Як раніше повідомлялося, Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців. До слова, російські загарбники у Попасній розшукують місцевих та вивозять на окуповану територію Луганської області.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна депортація окупація #stoprussia
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    Частині українців, яких депортували окупанти з Ізюма до РФ, вдалося вирватися