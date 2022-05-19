На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, є поранені

Очільник Харківщини закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги і бути пильними

19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 12 години відбувся обстріл Північної Салтівки – одна людина поранена. Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові пораненння жінка і дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді отримала вибухові травми одна жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Очільник Харківщини закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги і бути пильними: «Прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато «вибухових» сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території».

Як повідомлялося, жителі Ізюма, що на Харківщині, яких російські військові депортували на територію РФ, змогли повернутися до України через країни Європейського Союзу.