Генштаб показав, як українські захисники проходять підготовку у Великій Британії (фото)

Особливий акцент інструктори країн партнерів роблять на психологічній підготовці

Українські військовослужбовці продовжують проходити спеціальну військову підготовку на території Великої Британії. Як це відбувається показав Генеральний штаб ЗСУ.

«Особливий акцент інструктори країн партнерів роблять на психологічній готовності до виконання завдань за призначенням. Зокрема, під час надання першої домедичної допомоги при пораненнях», – йдеться в дописі.

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Наголошується, що травмування та кров на фото – штучні, та мають навчальний характер.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.