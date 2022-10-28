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На Херсонщині окупанти дали мешканцям два дні на виселення та евакуацію – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти дали мешканцям два дні на виселення та евакуацію – Генштаб
Підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по командному пункту ворога
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари по позиціях ворога

Триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За поточну добу ворог завдав три ракетних та 14 авіаударів, завдав понад 50 атак МЛРС. Від окупантів постраждали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках

Ситуація суттєво не змінилася. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Загроза ракетних ударів та використання ударних БПЛА на території України залишається.

Ворог обстрілював на інших напрямках:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах Рижівки, Українське та Фотовижське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та ракетної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщівка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних калібрів, в районах населених пунктов Водяне, Павлівка, Мар'їнка та Веселе.

Ворог не вів активних наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Обстріляли позиції Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

На Південному Бухському напрямку

Від пожежі постраждали понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерну техніку позицій. Для проведення повітряної розвідки проведено до 30 польотів БПЛА різних типів.

Триває так звана «евакуація» з тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту два дні на виселення з домівок та евакуацію. На маршрутах «евакуації» до тимчасово окупованого Криму встановили додаткові блокпости, де організували ретельний догляд та перевірки цивільного населення.

Одночасно в населені пункти Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Окупанти посилили фільтраційні заходи в населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.

За оновленою інформацією підтверджено, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області пошкоджено живу силу та техніку ворога. Таким чином, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до 5 вантажівок з боєприпасами та 3 До 110 ворожих військовослужбовців отримали поранення в районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінський Роздори. Кількість загиблих ретельно приховують окупанти.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено, що вражено 20 областей концентрації озброєння та військової техніки та 4 позиції зенітних ракетних систем противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по командному пункту, 6 ділянках концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади з боєприпасами та інші важливі військові об'єкти.

Нагадаємо, ЗСУ знищили унікальну російську станцію для боротьби з дронами.

Теги: Білорусь поранення ворог евакуація населення озброєння військові Генштаб окупанти Бахмут

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