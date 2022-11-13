ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна

Аналітики зауважують, що деякі російські блогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон

Втеча російських окупантів з Херсона підірвала довіру росіян до диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом «руского міра», відкрито розкритикував президента РФ.

«Він заявив, що Путін, як «самодержавець», «повинен врятувати свою націю сам, інакше на нього чекає доля «короля дощів» (натякнув, що Путіна буде вбито, зіславшись на «Золоту гілку» сера Джеймса Фрейзера, де мовилося про те, що короля було вбито, тому що не зміг доставити дощ серед посухи», – пояснюють у звіті ISW.

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На думку експертів, Дугін водночас применшив роль інших осіб.

«Ідеолог «руского міра» зазначив, що командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін підкреслив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, наголосивши, що «межа досягнута», – розповідають в ISW.

Також, як інформують аналітики, Дугін згадав про застосування тактичної ядерної зброї, назвавши його «кінцем», і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не спричинили жодного впливу на зміну перебігу війни.

В ISW зауважують, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування кинути всі сили на війну проти України. Один із них – Володимир Соловйов – закликав до повної мобілізації, а також звільнення некомпетентних чиновників після втечі росіян з Херсона.

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«Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, а гучна атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів», – вказують фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що своєю чергою деякі мілблогери натякнули, що Кремль зрадив місто Херсон, «продавши», а інші - що Кремль постійно здає свої території, не питаючи росіян

«Вони також поставили під сумнів легітимність заявленого 87% рівня підтримки російської анексії Херсонської області», – підсумували аналітики.

Ключові висновки:

Відхід Росії з міста Херсона розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру до відданості Путіна та його здатності виконувати свої військові обіцянки.

Російські чиновники все більше нормалізують громадськість і ймовірно незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії.

Російське військове керівництво намагається і не може інтегрувати спеціальні військові формування в більш згуртовану бойову силу в Україні.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

Українські війська продовжували звільняти населені пункти на правому (західному) березі Дніпра Херсонської області.

Російські війська продовжували наступальні дії в напрямку Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Можливо, російські чиновники намагаються уникнути надання військовослужбовцям обіцяних виплат.

Російські війська та окупаційні чиновники продовжують наражати жителів на небезпеку та застосовувати до них примусові заходи.

Нагадаємо, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін 11 листопада у соцмережах опублікував текст із докорами через те, рашисти начебто здали Херсон, і закликом розквитатися за це з російським диктатором Володимиром Путіним. Дугін написав, що влада має понести відповідальність за здачу «русского региона».

Допис Дугіна довго не проіснував, пропагандист незабаром видалив його зі сторінки. Однак скріншоти збереглися.

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А вже 12 листопада Дугін раптово передумав та поспішив запевнити, що не відвернувся від кремлівського диктатора. У своєму Telegram-каналі він заходився пояснювати, що то все Захід і Центр інформаційно-психологічних операцій намагаються посварити російських патріотів та Володимира Путіна.