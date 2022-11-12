ISW пояснив, для чого «кухар Путіна» формує військові структури біля кордонів України

Пригожин продовжує розвивати паралельні військові структури

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, пов'язане з Пригожиним видання 11 листопада опублікував відео, на якому видно, як інструктори «Вагнера» навчають жителів Бєлгородської області поводженню зі зброєю та тактичними медикаментами. Російські джерела стверджували, що пов’язані з Вагнером інструктори також проводять подібні заняття в Курській області.

6 листопада Пригожин підтвердив, що «група Вагнера» планує відкрити центри народного ополчення в Курській і Бєлгородській областях, які будуть діяти поза межами ЗС РФ.

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«Ймовірно, Пригожин продовжуватиме абсурдно стверджувати, що зусилля зі створення паралельних військових структур у Бєлгородській та Курській областях необхідні для захисту від неіснуючої загрози українського вторгнення на територію Росії. Пригожин також, ймовірно, продовжуватиме розвивати паралельні військові структури, щоб розширити свій власний вплив і авторитет у російських політичних колах і розвинути власну приватну армію», – зазначили аналітики ISW.

Як відомо, Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях.