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Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
Дугін то хоче вбити Путіна, то не хоче, щодня нова ідея
фото з відкритих джерел

Ідеолог «русского міра» заявив, що Захід хоче посварити його з російським диктатором

Ідеолог «русского міра» Олександр Дугін, який буквально вчора закликав убити Путіна, раптово передумав та поспішив запевнити, що не відвернувся від кремлівського диктатора. У своєму Telegram-каналі він заходився пояснювати, що то все Захід і Центр інформаційно-психологічних операцій намагаються посварити російських патріотів та Володимира Путіна.

Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав фото 1

«Захід і ЦІПсО почали розкручувати фейк, що я і російські патріоти після здачі Херсона відвернулися від Путіна і нібито вимагають, щоб він пішов. Це ні звідки не випливає, і спираються вони на якесь моє видалене повідомлення. Зрозуміло, цьому ніхто не повірить. Але про всяк випадок: ніхто від Путіна не відвернувся, я й усі російські патріоти його, безумовно, підтримують.

Біль через втрату Херсона – це одне. Ставлення до верховного головнокомандувача це інше. Ми лояльні до Путіна і стоїмо за СВО (спеціальну воєнну операцію, так у Росії називають війну проти України, – ред.) та Росію до кінця», – написав Дугін.

Нагадаємо, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін 11 листопада у соцмережах опублікував текст із докорами через те, рашисти начебто здали Херсон, і закликом розквитатися за це з російським диктатором Володимиром Путіним. Дугін написав, що влада має понести відповідальність за здачу «русского региона».

Допис Дугіна довго не проіснував, пропагандист незабаром видалив його зі сторінки. Однак скріншоти збереглися. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Як відомо, Дугіна вважають ідеологом російських спецслужб. Для них начебто певною мірою настільною книгою є дугінська праця «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії». 

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Теги: Херсон рашисти путін праця Дугін влада вбивство

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