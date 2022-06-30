Італія готова поставити Україні важке озброєння

Італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000

Влада Італії готова підключитися до поставок важких озброєнь в Україну, які проводять Німеччина та Нідерланди, заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте, пише Politico.

За його словами, італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000.

«Італія теж вирішила зробити свій внесок… Італійці заявили, що на додаток до того, що роблять Нідерланди та Німеччина, вони постачатимуть аналогічні матеріали», – зазначив Рютте.

Як зазначив прем'єр Нідерландів, яке саме озброєння може направити Італія «ще побачить».

При цьому Politico підкреслює, що Рим має німецькі Panzerhaubitze 2000, проте італійська влада поки офіційно не підтверджує готовність передати ці гаубиці або будь-які аналогічні озброєння Києву.