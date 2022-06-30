  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Італія готова поставити Україні важке озброєння
рус
    Події в Україні

    Італія готова поставити Україні важке озброєння

    Італія готова поставити Україні важке озброєння - Італія готова поставити Україні важке озброєння
    Італія готова поставити Україні важке озброєння
    фото з відкритих джерел

    Італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000

    Влада Італії готова підключитися до поставок важких озброєнь в Україну, які проводять Німеччина та Нідерланди, заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте, пише Politico.

    За його словами, італійці можуть передати Києву зброю, схожу на німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000.

    «Італія теж вирішила зробити свій внесок… Італійці заявили, що на додаток до того, що роблять Нідерланди та Німеччина, вони постачатимуть аналогічні матеріали», – зазначив Рютте.

    Як зазначив прем'єр Нідерландів, яке саме озброєння може направити Італія «ще побачить».

    При цьому Politico підкреслює, що Рим має німецькі Panzerhaubitze 2000, проте італійська влада поки офіційно не підтверджує готовність передати ці гаубиці або будь-які аналогічні озброєння Києву.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італія готова поставити Україні важке озброєння