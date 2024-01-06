Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Громада виступила проти звільнення священника
фото: «Суспільне»

Місцеві жителі виступили на підтримку отця

Черкаська єпархія ПЦУ відсторонила від служіння священника зі Свято-Покровського храму, що в селі Городецьке на Уманщині, ієрея Дмитра Плаксивого через звинувачення у чаклунстві. Про це 6 січня повідомило «Суспільне».

Жителі села розповіли журналістам, що священника звинувачують у чаклунстві: він нібито «робив обряди із землею з кладовища». Хто саме звинувачував у цьому священника – не уточняється.

 « … Батюшку звинувачують у тому, що він ніби то займався прокльонами, ходив на кладовище, брав з могил землю та робив певні обряди, маніпулює людьми, вживає алкоголь та відмовився від ходіння-щедрування для воїнів ЗСУ, через що посіяв ворожнечу між старостою села, головою господарства та головою Паланської ТГ», – розповів журналістам місцевий мешканець Юрій, який виступає проти відсторонення священника.

Журналістам вдалось ознайомитись з указом керівника Черкаської єпархії ПЦУ митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана. Згідно з указом, ієрею Дмитру Плаксивому заборонено проводити богослужіння. Також його зняли з посади настоятеля релігійної організації «Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці». Причиною відсторонення, яка вказана в указі, є «невідповідність сану священнослужителя, численні порушення та відповідні скарги на його дії».

Текст указу від Черкаської єпархії ПЦУ
Текст указу від Черкаської єпархії ПЦУ
фото: «Суспільне»

Деякі місцеві жителі виступили на підтримку священника, переконуючи що він у місцевому храмі почав служити нещодавно. За їх словами, звинувачення стосовно священника є наклепом. Після обговорення люди склали звернення з підписами, де просили вище духовенство відновити ієрея у священстві. Черкаська єпархія Православної церкви України наразі відсторонення не коментувала.

Раніше на Хмельниччині поліцейські затримали водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригожу з потерпілим, який згодом помер від отриманих травм. За даними «Суспільного», за кермом BMW перебував священник УПЦ МП.

Теги: кладовище свято єпархія громада алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська
СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП
12 грудня, 2023, 17:38
Чоловік у військовій формі грубо спілкувався зі священником та погрожував силою відвезти того до ТЦК
На Львівщині військові влаштували скандал зі священником
13 грудня, 2023, 11:08
Потерпілий водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм помер у лікарні
На Хмельниччині священник УПЦ МП на підпитку спричинив смертельне ДТП
27 грудня, 2023, 11:45

Події в Україні

Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Чому люди не евакуюються з прифронтових регіонів: волонтерка назвала вагому причину
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура
Ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР – прокуратура

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
24K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
17K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
17K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
13K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua