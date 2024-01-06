Єпархія покарала священника з Черкащини після звинувачень у чаклунстві

Місцеві жителі виступили на підтримку отця

Черкаська єпархія ПЦУ відсторонила від служіння священника зі Свято-Покровського храму, що в селі Городецьке на Уманщині, ієрея Дмитра Плаксивого через звинувачення у чаклунстві. Про це 6 січня повідомило «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жителі села розповіли журналістам, що священника звинувачують у чаклунстві: він нібито «робив обряди із землею з кладовища». Хто саме звинувачував у цьому священника – не уточняється.

« … Батюшку звинувачують у тому, що він ніби то займався прокльонами, ходив на кладовище, брав з могил землю та робив певні обряди, маніпулює людьми, вживає алкоголь та відмовився від ходіння-щедрування для воїнів ЗСУ, через що посіяв ворожнечу між старостою села, головою господарства та головою Паланської ТГ», – розповів журналістам місцевий мешканець Юрій, який виступає проти відсторонення священника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналістам вдалось ознайомитись з указом керівника Черкаської єпархії ПЦУ митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана. Згідно з указом, ієрею Дмитру Плаксивому заборонено проводити богослужіння. Також його зняли з посади настоятеля релігійної організації «Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці». Причиною відсторонення, яка вказана в указі, є «невідповідність сану священнослужителя, численні порушення та відповідні скарги на його дії».

Текст указу від Черкаської єпархії ПЦУ фото: «Суспільне»

Деякі місцеві жителі виступили на підтримку священника, переконуючи що він у місцевому храмі почав служити нещодавно. За їх словами, звинувачення стосовно священника є наклепом. Після обговорення люди склали звернення з підписами, де просили вище духовенство відновити ієрея у священстві. Черкаська єпархія Православної церкви України наразі відсторонення не коментувала.

Раніше на Хмельниччині поліцейські затримали водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригожу з потерпілим, який згодом помер від отриманих травм. За даними «Суспільного», за кермом BMW перебував священник УПЦ МП.