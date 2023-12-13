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На Львівщині військові влаштували скандал зі священником

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Львівщині військові влаштували скандал зі священником
Чоловік у військовій формі грубо спілкувався зі священником та погрожував силою відвезти того до ТЦК
Фото: скріншот glavcom.ua

Імовірно,причиною конфлікту стала особиста образа військкома на священника

На Львівщині співробітники ТЦК зі скандалом вручили повістку священнослужителю УГКЦ. На оприлюднених у соцмережах відео зафіксовано, як чоловік у військовій формі грубо спілкується зі священником та погрожує силою відвезти того до військкомату.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що випадок трапився у Стрийському районі. Він звернувся до керівництва Львівського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з проханням з’ясувати обставини.

«Судячи зі всього, люди на відео знайомі і в чоловіка у військовій формі є особиста образа на отця. Ситуація потребує повного з’ясування, адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова. Те, що можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків», – зазначив Козицький.

Львівський обласний ТЦК підтвердив, що їхні військовослужбовці вручали повістку священнику. Він додав, що у роботу військкомів втрутився цивільний у військовій формі, який має особисту неприязнь до священнослужителя. ТЦК додав, що дії його представників були правомірними, повістка була виписана заздалегідь, а священник, який є військовозобовʼязаним, викликався для уточнення своїх даних.

Пізніше Козицький розповів, що чоловік у військовій формі, який конфліктував зі священником, виявився батьком братів Вишиваних, які загинули на війні з різницею у 10 днів.

Брати Вишивані
Брати Вишивані

«Молодшого, Василя, не стало 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув через десять днів після цього – внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону. Як батько щиро співчуваю Василеві Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам та дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих Людей, патріотів. Вічна пам’ять Героям», – написав Максим Козицький.

Начальник Львівської ОВА також закликав не шукати ворогів між собою.

Нагадаємо, у Хмельницькому обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) призначив службову перевірку щодо можливих протиправних дій зі сторони одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Теги: священник повістка Львівщина чоловік скандал

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