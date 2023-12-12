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СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП
За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська
фото: Facebook/СБУ

Як зазначили правоохоронці, «зв'язковим» зловмисниці був колишній настоятель одного з храмів УПЦ МП на Донеччині

Правоохоронці затримали в Донецькій області агентку ФСБ Росії. Коригувати удари окупантів їй допомагав представник УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська
За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська
фото: Facebook/СБУ

Як зазначили правоохоронці, «зв'язковим» зловмисниці був колишній настоятель одного з храмів УПЦ МП на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора і почав працювати на ФСБ.

«Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до Росії – продовжила тримати з ним контакт. Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу», – пише СБУ.

Як повідомляє слідство, зловмисниця збирала розвідувальну інформацію на користь країни-агресора
Як повідомляє слідство, зловмисниця збирала розвідувальну інформацію на користь країни-агресора
фото: Facebook/СБУ

У Росії вона зустрічалася зі своїм «куратором» від ФСБ – ексголова розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.

Під час зустрічі «куратор» провів із фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ МП.

Листування підозрюваної з представником УПЦ МП
Листування підозрюваної з представником УПЦ МП
фото: Facebook/СБУ

Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора. Отримані відомості передавала у РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у популярному месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність підозрюваної та затримали її у власному будинку в селищі Красноторка (входить до Краматорської громади – «Главком»).

Під час обшуку в жінки вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, клірик московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври спробував разом із псевдо священниками у рясах незаконно перетнути кордон з Молдовою, але всіх їх затримали прикордонники після того, як «перевізники» їх ошукали.

До слова, виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій припустив, що на території святині завжди працювали російські агенти.

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Теги: СБУ Московська церква в Україні російські агенти священник

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