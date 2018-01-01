Катастрофа в Кременчуці: ДСНС назвала імена загиблих
- Сьогодні, 15:06
-
Розсилка
Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика
Державна служба з надзвичайних ситуацій в Полтавській області назвала імена чотирьох осіб, які загинули в результаті падіння гелікоптера в Кременчуці.
Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика: командир повітряного судна Сергій Олександрович Шевченко, другий пілот Микола Володимирович Науменко, бортовий інженер Олексій Миколайович Овчарук, бортовий інженер-інструктор — Олексій Вікторович Блінков.
Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту.
Всі дозвільні документи на політ були в порядку.
За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.
Джерело: УНІАН