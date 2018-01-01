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    Події в Україні

    Катастрофа в Кременчуці: ДСНС назвала імена загиблих

    Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика
    Державна служба з надзвичайних ситуацій в Полтавській області назвала імена чотирьох осіб, які загинули в результаті падіння гелікоптера в Кременчуці.  Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика: командир повітряного судна Сергій Олександрович Шевченко, другий пілот Микола Володимирович Науменко, бортовий інженер Олексій Миколайович
    • Сьогодні, 15:06
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    Місце аварії в Кременчуці
    Фото: Кременчуцький ТелеграфЪ
    Місце аварії в Кременчуці

    Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика

    Державна служба з надзвичайних ситуацій в Полтавській області назвала імена чотирьох осіб, які загинули в результаті падіння гелікоптера в Кременчуці. 

    Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири льотчика: командир повітряного судна Сергій Олександрович Шевченко, другий пілот Микола Володимирович Науменко, бортовий інженер Олексій Миколайович Овчарук, бортовий інженер-інструктор — Олексій Вікторович Блінков.

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    Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. 

    Всі дозвільні документи на політ були в порядку. 

    За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі. 

    Джерело: УНІАН

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    державна служба ДСНС Полтавщина
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