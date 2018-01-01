Біля Кременчука розбився вертоліт, щонайменще троє загиблих

Вертоліт належав приватній авіакомпанії і здійснював навчально-тренувальний політ

У четвер, 25 січня, біля Кременчука впав приватний вертоліт Мі-8, внаслідок події загинули від трьох до чотирьох осіб. Про це телеканалу «112 Україна» повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко. За її словами, виклик про подію надійшов рятувальникам о 19:15. «Загинули всі,



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Фото: Кременчуцький телеграф Місце авіакатастрофи

Вертоліт належав приватній авіакомпанії і здійснював навчально-тренувальний політ

У четвер, 25 січня, біля Кременчука впав приватний вертоліт Мі-8, внаслідок події загинули від трьох до чотирьох осіб.

Про це телеканалу «112 Україна» повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко.

За її словами, виклик про подію надійшов рятувальникам о 19:15.

«Загинули всі, хто знаходився у вертольоті. За попередньою інформацією, на борту перебувало чотири особи», – розповіла вона.

Рибалко зазначила, що вертоліт належав приватній авіакомпанії і здійснював навчально-тренувальний політ.

Також вона спростувала інформацію про те, що вертоліт врізався у вишку.

«Зараз іде питання про електромережі», – уточнила вона.

Речник Нацполіції Полтавської області Юрій Сулаєв додав, що правоохоронці на місце аварії бачили елементи обірваних проводів. Тому поліція оточила місце, аби ніхто із громадян не постраждав. Також, за його словами, будуть долучатися місцеві фахівці, які перевірять електромережі.

«Сказати точно, скільки загиблих, наразі ми не можемо. Припущення є, що загинули до трьох осіб. Рятувальники намагаються потрапити всередину (вертольота) і ретельно дослідити салон», – повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині зіткнулись спортивний літак і вертоліт, четверо людей загинули.