Керівник Укравтодору записав відеозвернення для власників автомобілів

Новак закликає водіїв не виїжджати в дорогу без нагальної потреби

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак звернувся до власників автомобілів із проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу. Окремо Новак звернувся до водіїв великовагового транспорту, закликавши їх не забувати про зимові шини. [READ_MORE] Новак підкреслив, що на сьогодні у декількох областях



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Фото: скріншот Керівник Укравтодору Славомір Новак

Новак закликає водіїв не виїжджати в дорогу без нагальної потреби

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак звернувся до власників автомобілів із проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу.

Окремо Новак звернувся до водіїв великовагового транспорту, закликавши їх не забувати про зимові шини.

Новак підкреслив, що на сьогодні у декількох областях України зберігається складна ситуація на дорогах через несприятливі погодні умови — особливо в Одеській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Київській.

За словами Новака, Укравтодор разом із Нацполіцією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію на дорогах України.

Відеозвернення @SlawomirNowak Нагадаємо, через надзвичайну ситуацію що склалася просимо водіїв всіх видів автотранспорту не виїжджати в дорогу без нагальної потреби. Бережіть себе та інших! #зима2018 #НовакПрацює pic.twitter.com/uyjuzrlg2l — Укравтодор (@Ukravtodor_Gov) January 19, 2018

Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.