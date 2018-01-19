  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Керівник Укравтодору записав відеозвернення для власників автомобілів

    Новак закликає водіїв не виїжджати в дорогу без нагальної потреби
    Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак звернувся до власників автомобілів із проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу. Окремо Новак звернувся до водіїв великовагового транспорту, закликавши їх не забувати про зимові шини. [READ_MORE] Новак підкреслив, що на сьогодні у декількох областях
    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка
    Керівник Укравтодору Славомір Новак
    Фото: скріншот
    Керівник Укравтодору Славомір Новак

    Новак закликає водіїв не виїжджати в дорогу без нагальної потреби

    Керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак звернувся до власників автомобілів із проханням без нагальної потреби не виїжджати в дорогу.

    Окремо Новак звернувся до водіїв великовагового транспорту, закликавши їх не забувати про зимові шини.

    Читайте також

    Новак підкреслив, що на сьогодні у декількох областях України зберігається складна ситуація на дорогах через несприятливі погодні умови — особливо в Одеській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Київській.

    За словами Новака, Укравтодор разом із Нацполіцією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію на дорогах України. 

    Раніше повідомлялося, що Нацполіція України оприлюднила карту обмежень автомобільного руху на 19 січня.

    Читайте також
    Національна поліція України ДСНС Укравтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ