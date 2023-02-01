Область не припиняє укріплюватися

Можливий наступ військ Російської Федерації на Харківщині не стане несподіванкою. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп’янському напрямках. Ворог обстрілює хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні. Щодо військової присутності, то наразі ми не спостерігаємо її збільшення, однак ми готові, оскільки ворог все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним», – наголосив Олег Синєгубов.

За його словами, Харківська область не припиняє укріплюватися. Адже тут відстань до кордону з країною-агресором вимірюється кілометрами. «Ми продовжуємо укріплення обороноздатності нашої області на півночі, північно-східному напрямку, фактично по всій лінії державного кордону із агресором, це в нас 315 кілометрів. Ми посилюємо фортифікаційні споруди, обладнання для того, щоб у ворога не було жодного шансу відбити втрачені позиції», – зазначив голова харківської ОВА.