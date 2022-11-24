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Окупанти спробували поширити пропаганду на Харківщині – очільник ОВА

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти спробували поширити пропаганду на Харківщині – очільник ОВА
Рашисти поширювали пропагандистські заклики на наших радіохвилях
фото ілюстративне

Рашисти продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті

У Харківській області росіяни після знеструмлення спробували поширити російську пропаганду через радіохвилі. Таку заяву зробив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Росіяни продовжують тероризувати українське населення і на інформаційному фронті. По-злочинному знеструмивши Харківщину, намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях», – написав Синєгубов.

Також глава ОВА закликав жителів області довіряти лише офіційній інформації і не реагувати на «жалюгідні провокації росіян».

Нагадаємо, Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: окупанти пропаганда війна Харківщина Україна Олег Синєгубов

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