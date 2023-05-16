Харківщина: під лінією електропередачі знайдено рекордну кількість мін

На ділянці довжиною всього 300 м було знайдено 250 протитанкових мін

Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Зазначається, що під майже повністю знищеною лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП.

«Дякую нашим саперам за цю професійно виконану, надзвичайно небезпечну роботу. Усі міни були деактивовані та вивезені. Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене. Попри усі труднощі працюємо далі», – зазначив Синєгубов.

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Раніше повідомлялося, що розмінування України розтягнеться на десятиліття. В Україні зараз заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га – сільськогосподарського призначення.