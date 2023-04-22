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Розмінування розтягнеться на десятиліття. Україна звернулася з проханням до партнерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розмінування розтягнеться на десятиліття. Україна звернулася з проханням до партнерів
На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів
фото ілюстративне

В Україні зараз заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що в Україні зараз заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га – сільськогосподарського призначення.

«Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення», – сказав міністр.

Сольський наголосив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки, зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування – 6 кв. км. І при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів. А міжнародна підтримка пришвидшить процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати.

Раніше британська розвідка повідомляла, що для того, щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

До слова, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Теги: війна замінування росія Україна

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