Богуслаєв – розмінна монета між Офісом президента і Кремлем

Якщо відпустити Богуслаєва, то кого будемо судити після війни?

Без справедливості немає успішної та повноцінної держави

Справа не особисто у Богуслаєві, справа в принципі. Якщо завтра ми випустимо колишнього директора «Мотор-Січ» Богуслаєва до Москви до Медведчука та Путіна, то кого ми судитимемо після війни – «стрілочників» та «дрібну рибку»?

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Усі, хто хотів давно втекли за кордон, замаскували чи перепродали свій бізнес, інші швидко переорієнтувалися та стали формальними патріотами, вже заробляючи на війні.

Ще до війни справедливість пішла з економічного та політичного життя нашої країни та політики країни. А без справедливості немає успішної та повноцінної держави.

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Після війни потрібна буде люстрація та перевірка всіх, хто не тільки крав до і під час війни, а й тих, хто роками тихо працював на Кремль. В іншому випадку смак нашої тяжкої перемоги над ворогом буде надто гірким для майбутніх поколінь.