В окупованій Новоолексіївці детонують боєприпаси рашистів (відео)

ЗСУ відтісняють окупантів з території України

В тимчасово окупованій Новоолексіївці на Херсонщині лунають вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що детонують боєприпаси рашистів. Також цю інформацію підтвердив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Щойно повідомили з Новоолексіівки Генічеського району Херсонської області – у місцях, де дислокована військова техніка орків, потужні вибухи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС.

Нещодавно у Новій Каховці російські окупанти заявили, що затримали колаборанта, якого самі ж призначили «заступником голови ВГА».

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.