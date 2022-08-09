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Окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм
Так званого віце-мера Нової Каховки затримано за підозрою в бандитизмі
фото з відкритих джерел

Колаборант здійснював розбійні напади на місцевих підприємців

У Новій Каховці російські окупанти заявили, що затримали колаборанта, якого самі ж призначили «заступником голови ВГА». Про це повідомила російська газета «Коммерсант» з посиланням на МВС РФ.

Повідомляється, що так званого першого заступника голови адміністрації міста Нова Каховка в Херсонській області Віталія Єфименка затримано російською поліцією за підозрою в бандитизмі. У нього вилучено зброю та десятки мільйонів рублів. 

Так зване тимчасове управління МВС Росії у Херсонській області заявляє, що поліцейські вийшли на Єфименка, розслідуючи два напади на місцевих бізнесменів. Стверджується, що внаслідок розслідування затримано членів озброєної банди, до якої входив і Єфименко. Скільки людей затримано – не повідомляється.

Єфименко – місцевий бізнесмен. Після того, як Херсонська область була окупована російськими військами, він був призначений до російської військово-цивільної адміністрації Нової Каховки. На початку серпня на нього було скоєно замах. Українські ЗМІ, зокрема «24 канал», тоді повідомляли, що колаборант відомий у регіоні як кримінальний авторитет, джерело інформації не називалося.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

Також Служба безпеки України викрила ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам.

Нагадаємо, українські військові знищили ворожу диверсійну групу на Харківщині. Внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано 36 російських окупантів.

Теги: ЗМІ МВС окупанти Херсонщина війна

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