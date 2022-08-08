ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах

Знищено кілька баз збереження боєприпасів

Українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, має влучення, достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту», – сказала Гуменюк.

Також знищено кілька баз збереження боєприпасів. За словами речниці, це суттєво впливає на моральний стан окупантів та на їхню боєздатність.

«Ми уточнюємо результат, які саме з них наші. Оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях потужний», – додала речниця.

Також цю інформацію підтвердили рашистські ЗМІ. Повідомляється, що міст пошкоджено.

Антонівський міст – це єдиний міст, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра. Нещодавно стало відомо, що замість зруйнованих мостів, російські загарбники побудували дві поромні переправи під тимчасово окупованим Херсоном.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.