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Влада каратиме жителів Тернопільщини за використання та продаж феєрверків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Влада каратиме жителів Тернопільщини за використання та продаж феєрверків
Через війну в Україні заборонили використовувати чи продавати феєрверки та інші піротехнічні засоби
фото з відкритих джерел

Мер Бережан нагадав про заборони та пригрозив штрафами

Місцева влада Бережан каратиме жителів за використання та продаж феєрверків. Крім того, на порушників чекатиме великий штраф. Про це повідомив мер міста Бережани Ростислав Бортник.

Задля забезпечення порядку у громаді організовано групи спостереження добровольчого формування (тероборона), поліції та представників військкомату. Покарання щодо порушення заборони стосуватиметься і чоловіків, і дівчат, і пенсіонерів. 

«Хочеш запускати салюти? Ми допоможемо тобі, і дамо повістку в ЗСУ!!! Навіть, якщо ти дівчина чи пенсіонер. Ну і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових! Для особливо хоробрих, на всій території нашої громади тай україни в цілому, салюти та феєрверки дозволено запускати тільки нашим захисникам та ППО», – написав очільник міста.

Нагадуємо, через війну в Україні заборонили використовувати чи продавати феєрверки та інші піротехнічні засоби. До повномасштабного вторгнення подібної заборони прагнули домогтись активісти та частина містян, адже гучні вибухи лякають і травмують тварин.

До слова, відповідальність за використання та продаж фейєрверків передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч.

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Теги: Тернопіль повістка

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